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15:25, 15 августа 2023Россия

Минобороны заявило об отражении трех атак ВСУ на запорожском направлении

Российские войска отразили три атаки ВСУ в районе Работино в Запорожской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие на запорожском направлении отразили три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 15 августа, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Там уточнили, что противник пытался атаковать в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Потери противника составили более 200 бойцов, пять танков, шесть боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы «Мста-Б», отчитались в военном ведомстве.

Еще три атаки ВСУ были отражены на краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Новоегоровка, Кузьмино Луганской народной республики и Веселое Донецкой народной республики.

В Минобороны также сообщили, что в ночь на 15 августа армия России нанесла удар по ключевым объектам военной промышленности Украины.

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    Евгения Куликова
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