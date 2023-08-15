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15:22, 15 августа 2023Россия

Армия России нанесла удар по ключевым объектам военной промышленности Украины

МО РФ: ночью 15 августа нанесен удар по ключевым предприятиям ОПК Украины

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В ночь на 15 августа армия России нанесла удар по ключевым объектам военной промышленности Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар был нанесен высокоточным дальнобойным оружием воздушного и морского базирования, уточнил представитель военного ведомства.

«Все назначенные объекты поражены», — отметил Конашенков.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, почему Вооруженным силам Украины не удается добиться успеха в ходе широко анонсированного ими контрнаступления. По его словам, неудачи украинских войск связаны с умелыми действиями российских военнослужащих. Военный ресурс Украины почти полностью исчерпан, подчеркнул глава Минобороны.

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    Алан Босиков
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