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16:29, 16 августа 2023Интернет и СМИ

Известный российский комик рассказал о переезде в США

Комик Данила Поперечный заявил, что нормально перенес переезд в США

Кадр: «Данила Поперечный» / YouTube

Известный российский комик Данила Поперечный рассказал об ощущениях от переезда в США, где он живет с супругой, моделью и блогершей Полиной Чистяковой. В видео на своем YouTube-канале юморист заявил, что нормально перенес эмиграцию в отличие от жены.

Поперечный отметил, что его супруге тяжело дался переезд. В то же время у комика, по его словам, с эмиграцией «вообще нет проблем». Юморист связал это с тем, что в прошлом ему доводилось жить за рубежом — в частности, на Украине и в Польше.

«У меня был продолжительный опыт того, что я живу в другой стране, где говорят на другом языке, который я не всегда понимаю. И в этом плане для меня переехать в Америку не такая большая проблема», — пояснил он.

Ранее Чистякова рассказала о проблеме, возникшей после переезда в Соединенные Штаты. Блогерша призналась, что долгое время не могла проводить свободное время без мужа из-за плохого знания английского языка.

О переезде Поперечного и Чистяковой в США стало известно в январе 2023 года. Пара поселилась в Лос-Анджелесе. Чистякова объяснила выбор города тем, что в Лос-Анджелесе у них с мужем живет много знакомых и друзей.

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    Маргарита Щигарева
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