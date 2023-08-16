Путин пожелал выздоровления пострадавшим при взрыве в Махачкале

Путин: желаем пострадавшим при взрыве в Махачкале скорейшего выздоровления

Президент России Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при взрыве в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы все переживаем за случившееся, за семьи погибших, за тех, кто пострадал, и всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления, приносим соболезнования всем семьям погибших наших граждан, наших людей», — сказал глава государства.

Взрыв в автосервисе на окраине Махачкалы произошел вечером 14 августа. После этого огонь перекинулся на автозаправку рядом. По последним данным, при взрыве пострадали 84 человека.

15 августа сообщалось, что в качестве одной из версий взрыва в Махачкале следователи рассматривают нарушение правил хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками. Окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертиз.