Медики привели новую информацию по числу пострадавших при взрыве в Махачкале

ТАСС: медики заявили, что 84 человека пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале

При взрыве на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале пострадали 84 человека. Такую обновленную информацию по числу раненых привели медики, передает ТАСС.

До этого поступали сведения о 80 пострадавших в результате ЧП в Дагестане.

Источник агентства в медицинских кругах пояснил, что сейчас госпитализированы 66 человек, включая 16 детей.

До этого глава Минздрава Дагестана Татьяна Беляева рассказала, что у большинства пострадавших диагностировали оскольчатые повреждения, ожоги, переломы. Она заверила, что жизни граждан, находящихся в больницах Дагестана, ничего не угрожает.

15 августа сообщалось, что в качестве одной из версий взрыва в Махачкале следователи рассматривают нарушение правил хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками. Окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертиз.

Взрыв в автосервисе на окраине Махачкалы произошел вечером 14 августа. После этого огонь перекинулся на автозаправку рядом. 35 человек спасти не удалось.