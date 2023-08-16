Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:58, 16 августа 2023Россия

Медики привели новую информацию по числу пострадавших при взрыве в Махачкале

ТАСС: медики заявили, что 84 человека пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале

Фото: РИА Новости

При взрыве на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале пострадали 84 человека. Такую обновленную информацию по числу раненых привели медики, передает ТАСС.

До этого поступали сведения о 80 пострадавших в результате ЧП в Дагестане.

Источник агентства в медицинских кругах пояснил, что сейчас госпитализированы 66 человек, включая 16 детей.

До этого глава Минздрава Дагестана Татьяна Беляева рассказала, что у большинства пострадавших диагностировали оскольчатые повреждения, ожоги, переломы. Она заверила, что жизни граждан, находящихся в больницах Дагестана, ничего не угрожает.

15 августа сообщалось, что в качестве одной из версий взрыва в Махачкале следователи рассматривают нарушение правил хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками. Окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертиз.

Взрыв в автосервисе на окраине Махачкалы произошел вечером 14 августа. После этого огонь перекинулся на автозаправку рядом. 35 человек спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры атаки украинского надводного дрона на Крымский мост

    В Раде допустили назначение главы СБУ на должность министра внутренних дел

    В Москве пройдет юбилейный конкурс для НКО

    54-летняя Светлана Бондарчук сообщила о рождении ребенка

    Собянин рассказал о ходе программы реновации в московском округе

    В Йошкар-Оле задержали контрабандную партию боевой экипировки военных

    По делу о взрыве в Махачкале задержан первый фигурант

    В Госдуме заявили о введении в бой группы «Марун» из стратегического резерва ВСУ

    Автономность российского «Зубила» улучшат

    Медики привели новую информацию по числу пострадавших при взрыве в Махачкале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости