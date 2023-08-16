Власти сообщили о состоянии пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале

Минздрав Дагестана: жизни пострадавших при ЧП в Махачкале ничего не угрожает

Жизни пострадавших при взрыве на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале, находящихся в больницах Дагестана, ничего не угрожает. Об этом сообщила глава республиканского Минздрава Татьяна Беляева, характеризуя состояние граждан. Ее комментарий приводится в Telegram-канале республиканского правительства.

Она отметила, что у пострадавших выявлены оскольчатые повреждения, ожоги, переломы. Беляева подчеркнула, что всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.

В ведомстве разъяснили, что в результате ЧП пострадали 115 человек, включая 19 детей. Так, 18 человек получили амбулаторную медпомощь.

До этого стало известно, что спецборт МЧС России с пострадавшими из-за взрыва на автозаправке приземлился в Москве. Столичным врачам передали 16 человек.

15 августа поступили сведения о том, что в качестве одной из версий взрыва следователи рассматривают нарушение правил хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками. Окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертиз.

Взрыв в автосервисе на окраине Махачкалы произошел вечером 14 августа. После этого огонь перекинулся на автозаправку рядом. По последним данным, 35 человек спасти не удалось.