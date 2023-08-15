Раскрыта одна из версий взрыва автозаправки в Махачкале

СК РФ: взрыв в Махачкале мог произойти из-за нарушений в хранении агрохимикатов

Следственный комитет (СК) России рассматривает в качестве одной из версий взрыва в Махачкале нарушение правил хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Там заявили, что сейчас рассматривается несколько версий происшествия. «Окончательные выводы о причинах произошедшего следствие сделает по результатам проведенных следственных действий и назначенных экспертиз», — отметили следователи.

Вечером 14 августа взрыв произошел в автосервисе, расположенном на окраине Махачкалы. Затем огонь распространился на автозаправку. Позднее стало известно, что предполагаемый владелец автозаправки Ибрагим Шамхалов был судим за незаконную продажу газа.

Глава Дагестана Сергей Меликов также прокомментировал мощный взрыв. По его мнению, первопричиной ЧП являются жадность и алчность.