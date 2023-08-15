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14:20, 15 августа 2023Россия

Глава Дагестана высказался о предпосылках взрыва в Махачкале

Глава Дагестана Меликов назвал первопричинами взрыва на АЗС жадность и алчность

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал мощный взрыв на АЗС в Махачкале. По его мнению, первопричиной ЧП являются жадность и алчность. Соответствующее заявление он сделал на заседании оперативного штаба, фрагмент которого опубликовала республиканская администрация в Telegram-канале.

«По самым примитивным требованиям никак не может станция техобслуживания находиться в пяти метрах от заправочного комплекса хотя бы потому, что работа на станции техобслуживания предусматривает сварочные работы и искры, а заправочный комплекс предусматривает хранение легковоспламеняющихся жидкостей и газа», — сказал он.

Меликов отметил, что люди пытаются нарушить меры безопасности, чтобы извлечь собственную выгоду. После ЧП генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность автозаправочных станций в Дагестане.

Мощный взрыв произошел вечером 14 августа рядом с торговым центром «Глобус» в Махачкале. Загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.

По последним данным Минздрава, в результате ЧП пострадали 115 человек. В больницах находятся 62 человека, в том числе 16 детей. 35 человек спасти не удалось.

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    Евгения Куликова
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