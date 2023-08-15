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13:27, 15 августа 2023Силовые структуры

Раскрыты данные о владельце взорвавшейся автозаправки в Махачкале

Владелец взорвавшейся АЗС в Махачкале был судим за незаконную торговлю газом

Кадр: Telegram-канал Baza

Предполагаемый владелец взорвавшейся в Махачкале автозаправки Ибрагим Шамхалов ранее был судим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, Шамхалов незаконно продавал газ на АЗС. «По предварительным данным, владелец автомастерской — Ибрагим Шамхалов. Ранее он был судим — предприниматель незаконно продавал газ на АЗС», — раскрыл данные источник.

Вечером 14 августа взрыв произошел в автосервисе, расположенном на окраине Махачкалы. Затем огонь распространился на автозаправку. Расследованием этого дела займется центральный аппарат Следственного комитета России.

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    Варвара Митина
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