Расследованием дела о взрыве в Махачкале займется центральный аппарат СКР

Дело о взрыве в Махачкале забрал для расследования центральный аппарат СКР

Расследованием уголовного дела о взрыве на автозаправке в Махачкале займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР). Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, соответствующее поручение дал председатель СКР Александр Бастрыкин для наиболее оперативного, полного и объективного расследования уголовного дела. В Дагестан выехали опытные следователи-криминалисты центрального аппарата и сотрудники судебно-экспертного центра СКР.

Бастрыкин поручил оперативно установить обстоятельства ЧП и его причины. Также следователи в кратчайшие сроки должны установить виновных в нарушении требований безопасности.

В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, осуществляющих обязанности по контролю и надзору за соблюдением мер безопасности на АЗС.