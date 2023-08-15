Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:40, 15 августа 2023Силовые структуры

Расследованием дела о взрыве в Махачкале займется центральный аппарат СКР

Дело о взрыве в Махачкале забрал для расследования центральный аппарат СКР
Место происшествия

Место происшествия. Фото: МЧС России / ТАСС

Расследованием уголовного дела о взрыве на автозаправке в Махачкале займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР). Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, соответствующее поручение дал председатель СКР Александр Бастрыкин для наиболее оперативного, полного и объективного расследования уголовного дела. В Дагестан выехали опытные следователи-криминалисты центрального аппарата и сотрудники судебно-экспертного центра СКР.

Бастрыкин поручил оперативно установить обстоятельства ЧП и его причины. Также следователи в кратчайшие сроки должны установить виновных в нарушении требований безопасности.

В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, осуществляющих обязанности по контролю и надзору за соблюдением мер безопасности на АЗС.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России резко поднял ключевую ставку. Как она повлияет на курс рубля?

    Названа минимальная стоимость путевки на Бали осенью

    Студентка инсценировала собственное похищение ради денег от родителей

    Россиянкам назвали визуально старящие наряды

    Расследованием дела о взрыве в Махачкале займется центральный аппарат СКР

    Лавров обвинил Запад в провоцировании конфликта между ядерными государствами

    «Ахмат» уволил главного тренера

    Москвичи раскрыли свои расходы на сбор ребенка в школу

    Запущено в производство уничтожающее коронавирус молоко

    Известный актер Устинов рассказал о полученных в зоне СВО ранениях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости