Генпрокурор поручил проверить все АЗС в Дагестане после взрыва

Генпрокурор поручил проверить законность деятельности всех АЗС в Дагестане

Расследованием дела о взрыве в Махачкале займется центральный аппарат СКР

Начало событий в новости Расследованием дела о взрыве в Махачкале займется центральный аппарат СКР

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку законности деятельности всех автозаправочных станций (АЗС) в Республике Дагестан после взрыва в Махачкале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуроры должны оперативно проверить исполнение законов о промышленной и пожарной безопасности взрывопожароопасных объектов и дать оценку соблюдению градостроительных нормативов при их размещении в населенных пунктах рядом с жилыми домами, школами, детскими садами и лечебными учреждениями.

В прокурорских проверках будут участвовать специалисты МЧС, Ростехнадзора, госстройнадзора и газоснабжающих организаций.

Расследованием уголовного дела о взрыве на автозаправке в Махачкале займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР). В Дагестан выехали опытные следователи-криминалисты центрального аппарата и сотрудники судебно-экспертного центра СКР.

В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, осуществляющих обязанности по контролю и надзору за соблюдением мер безопасности на АЗС.