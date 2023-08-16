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00:23, 16 августа 2023Бывший СССР

На Украине признали неспособность ПВО противостоять российским ракетам

В ВСУ заявили, что украинские ПВО не могут противостоять российским ракетам Х-22

Фото: Ashley Chan / Keystone Press Agency

Украинские ПВО не имеют возможности противодействовать российским ракетам Х-22. Об этом рассказал советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет издание «Страна.ua».

«Украинской ПВО еще ни разу не удавалось сбить ракеты X-22, которыми Россия атаковала Украину сегодня ночью. Это ракеты, которые можно сбивать такими средствами как Patriot», — уточнил он.

По его словам, российские ракеты «пока недоступны для уничтожения обычными средствами ПВО».

Ранее Юрий Игнат заявил, что ВС России используют прием быстрой смены траектории движения ракет. Из-за этого украинские ПВО часто не могут выявить снаряды.

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что ВСУ не удалось дойти до основных линий обороны России во время контрнаступления. Военные эксперты заявили изданию, что ВСУ, вероятно, понадобятся танки Leopard 2 и другая западная бронетехника для продвижения через эти линии.

В свою очередь, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что тактика США, предложенная ВСУ, оказалась неактуальной в зоне спецоперации. Украина переходит к формату военных действий времен Второй мировой войны.

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    Марина Совина
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