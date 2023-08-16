Россиян предупредили о последствиях отсутствия поверки счетчиков

Эксперт Ликсукова: отсутствие поверки счетчиков грозит значительной переплатой

Отсутствие поверки счетчиков грозит значительной переплатой. О последствиях такого решения россиянам рассказала начальник управления по организации сбытовой деятельности компании «Росводоканал» Тамара Ликсукова, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперт напомнила, что в соответствии с законом собственники жилья обязаны следить за состоянием и сроками поверки счетчиков воды. Когда срок эксплуатации истекает, нужно либо произвести поверку, либо заменить прибор. Сроки поверки счетчиков указаны производителем в технической документации и отражены в акте допуска счетчика к эксплуатации. Кроме того, даты поверки можно выяснить в счете-квитанции, либо позвонив по телефону горячей линии водоканала.

Ликсукова отметила, что счетчик с истекшим сроком поверки может отображать неверную информацию. В свою очередь, это служит причиной некорректных начислений, так что показания такого счетчика не принимаются к расчету. «В течение трех месяцев после окончания межповерочного интервала плата за воду в жилых помещениях взимается исходя из среднего расхода за предыдущие периоды, а после — по нормативу потребления с применением коэффициента 1,5. Как правило, это получается заметно дороже, чем платить по фактическим показаниям», — пояснила эксперт.

Специалист предупредила, что для того чтобы уберечься от мошенников, необходимо проверить у проводящей поверку счетчиков организации наличие аккредитации Федеральной службой по аккредитации (ФСА). После оказания услуги компания-исполнитель должна внести данные о поверке прибора учета в единый государственный реестр Росстандарта (ФГИС «Аршин»). Эти сведения находятся в открытом доступе и обновляются в течение суток. Уточнить информацию о приборе можно, зная лишь его заводской номер. Ликсукова также рассказала, что производящая поверку организация может по желанию владельца счетчика выдать свидетельство о поверке прибора учета, однако такой документ не является обязательным и в дальнейшем собственнику не нужно передавать его копию в ресурсоснабжающую организацию.

В июле председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по ЖКХ Константин Крохин рассказал, что для того чтобы не стать жертвой мошенников при поверке счетчиков, необходимо выбирать для оказания такой услуги только проверенные родственниками или близкими организации. Он подчеркнул, что даже в реестре аккредитованных фирм есть недобросовестные компании, обманывающие граждан.