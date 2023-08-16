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13:43, 16 августа 2023Забота о себе

Названа причина отказа проявлять романтические чувства на публике

Психотерапевт Пери: нежелание проявлять чувства на публике формируется в детстве

Фото: Paco Vaca / Unsplash

Психотерапевт Филиппа Пери назвала причину нежелания или отказа некоторых людей проявлять романтические чувства на публике. Ее мнение приводит издание The Guardian.

За советом к Перри обратилась читательница, которая беспокоится из-за того, что ее партнер избегает держать ее за руку на публике. При этом, по словам женщины, несколько недель назад они признались друг другу в чувствах. Она расстраивается из-за его отстраненного поведения и боится сказать об этом.

В ответ на письмо Филиппа Пери указала, что потребность в близости формируется в детстве и может сильно отличаться у разных людей. По ее словам, тем, кого чрезмерно опекали в детстве, требуется личное пространство и одиночество, чтобы ощущать себя комфортно. Другие наоборот нуждаются в постоянной ласке, поскольку в раннем возрасте не получили достаточно внимания от одного из родителей. «Каждый из вас вкладывает разное значение в прикосновения на публике и наедине», — пояснила психотерапевт.

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Пери подчеркнула, что оба способа взаимодействия нормальны, а различия между партнерами могут даже подогревать их интерес друг к другу. При этом она отметила, что противоречия в привычках выражать чувства со временем могут стать невыносимыми для обоих. Психотерапевт посоветовала обсудить эти различия между собой и попросить объяснить причину нежелания держаться за руки, а затем попробовать принять это.

Ранее Филиппа Пери подсказала способ избавиться от ненужной влюбленности. Специалистка посоветовала не проживать чувства, а наблюдать за ними и анализировать.

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    Екатерина Улитина
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