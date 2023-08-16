Названа причина отказа проявлять романтические чувства на публике
Психотерапевт Филиппа Пери назвала причину нежелания или отказа некоторых людей проявлять романтические чувства на публике. Ее мнение приводит издание The Guardian.
За советом к Перри обратилась читательница, которая беспокоится из-за того, что ее партнер избегает держать ее за руку на публике. При этом, по словам женщины, несколько недель назад они признались друг другу в чувствах. Она расстраивается из-за его отстраненного поведения и боится сказать об этом.
В ответ на письмо Филиппа Пери указала, что потребность в близости формируется в детстве и может сильно отличаться у разных людей. По ее словам, тем, кого чрезмерно опекали в детстве, требуется личное пространство и одиночество, чтобы ощущать себя комфортно. Другие наоборот нуждаются в постоянной ласке, поскольку в раннем возрасте не получили достаточно внимания от одного из родителей. «Каждый из вас вкладывает разное значение в прикосновения на публике и наедине», — пояснила психотерапевт.
Пери подчеркнула, что оба способа взаимодействия нормальны, а различия между партнерами могут даже подогревать их интерес друг к другу. При этом она отметила, что противоречия в привычках выражать чувства со временем могут стать невыносимыми для обоих. Психотерапевт посоветовала обсудить эти различия между собой и попросить объяснить причину нежелания держаться за руки, а затем попробовать принять это.
Ранее Филиппа Пери подсказала способ избавиться от ненужной влюбленности. Специалистка посоветовала не проживать чувства, а наблюдать за ними и анализировать.