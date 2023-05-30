Желающим избавиться от мешающей жить влюбленности в друзей дали совет

Психотерапевт Пери посоветовала наблюдать за чувствами, чтобы избавиться от влюбленности

Психотерапевт Филиппа Пери посоветовала желающим избавиться от ненужной влюбленности осознано наблюдать за собственными чувствами, чтобы контролировать их проявления. Такой совет она дала в авторской колонке для The Guardianи.

За помощью к специалистке обратилась 52-летняя замужняя женщина, которая страдает из-за тайной влюбленности к женатому другу. Читательница рассказала, что не собирается разводиться, поскольку любит супруга и не намерена разрушать чужой брак. И, хотя она никогда не переписывалась с объектом страсти и не встречалась с ним наедине, она мечтает избавиться от мешающей ей жить влюбленности.

Это увлечение появилось, когда мой брак переживал трудные времена, и оно, я думаю, помогло мне справиться с происходящим. Однако я не хочу признаваться в своих чувствах и разрушать дружбу с тем, кто мне нравится. Я просто хочу чувствовать себя рядом с ним нормально и не искать встречи с ним из письма читательницы Филиппы Пери

Отвечая на письмо, Пери объяснила возможную причину нежелательной влюбленности. По ее мнению, романтические фантазии о мужчине, с котором никогда не было реальных отношений, были для читательницы способом спрятаться от семейных неурядиц. Теперь, когда проблемы с мужем остались в прошлом, отпала необходимость воображать несуществующий роман, считает психотерапевт.

Пери посоветовала осознанно наблюдать за своими чувствами со стороны. По ее мнению, это поможет лучше контролировать проявление эмоций и, в конце концов, избавиться от навязчивых фантазий.

Наблюдение делает одержимость менее всепоглощающей, потому что появляется часть сознания, которая хладнокровно следит и не вовлечена в процесс. Просто наблюдая за своей одержимостью вы можете постепенно отделить ее от себя Филиппа Пери психотерапевт

Пери предупредила, что работа с осознанным наблюдением не дает сиюминутный результат, но при ежедневной практике она обязательно будет эффективной. Пока же чувства не прошли, психотерапевт рекомендовала, встречаясь с объектом любви, концентрировать внимание на других вещах — предметах в комнате или собственном дыхании.

Также психотерапевт добавила, что иногда люди влюбляются потому, что видят в объекте страсти те качества, которых у них нет, но им очень хотелось бы иметь. Она призвала задуматься об этом и попытаться развивать эти черты характера. Так, по ее мнению, влюбленность пройдет сама собой.

Кивитс заключила, что влюбленность — это нормально и даже хорошо, если относиться к ней легко и наслаждаться общением с возлюбленным, а не бросаться в пучину чувств и ломать два брака. В качестве совета она предложила почитать роман «Чувство и чувствительность» Джейн Остин, в котором одна из героинь отдается на волю чувств, а другая ведет себя более разумно, и решить, какой вариант больше подходит автору письма.

Ранее сексолог Райан Кивитс дала совет партнерам, фантазирующим о другом человеке во время секса. По мнению специалистки, такие мысли нормальны, и их даже можно превратить в ролевую игру.