Фантазирующим о другом человеке во время секса с партнером дали совет

Сексолог Кивитс: фантазию о другом человеке во время секса можно превратить в ролевую игру

Фантазию о другом человеке во время секса с постоянным партнером можно превратить в ролевую игру и тем самым придать интимной жизни пикантность, считает сексолог Райан Кивитс. Такой совет она дала в беседе с изданием Metro.

Кивитс заявила, что думать о ком-то другом, занимаясь сексом с партнером, совершенно нормально, если фантазирующий не собирается воплощать свои желания в реальности. Подобные мысли — не измена, и они не означают, что человек не доволен текущими отношениями. Насторожиться стоит лишь в случае, если один из партнеров постоянно использует подобные мысли в качестве «пластыря» для достижения оргазма и для попыток спасти надоевший брак, отметила сексолог.

Если вам ясно, что вы любите партнера и хотите быть с ним, вероятно, не стоит придавать слишком большого значения своим сексуальным фантазиям. Мы не роботы, и вы ничего не сможете с собой поделать, если чувствуете влечение к своему бариста, коллеге по работе или соседу. По большей части это не что иное, как способ сильнее возбудиться Райан Кивитс сексолог

Кивитс предложила рассказать партнеру о своих фантазиях и превратить их в часть ролевой игры, так как это может сделать секс ярче и разнообразнее. Она уверена, что, пока человек способен различать грань между фантазией и реальностью, и это не мешает ему наслаждаться интимом с реальным избранником, все хорошо.

Ранее сексолог Антон Орлов раскрыл причины имитации оргазма мужчинами. Они могут симулировать кульминацию из страха перед возможным осуждением со стороны партнерши или из желания побыстрее закончить половой акт, уверен он.