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13:08, 16 августа 2023Мир

Посла ФРГ призвали отказаться от русофобии

МИД России призвал посла ФРГ Ламбсдорффа отказаться от русофобии

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Немецкой стороне следует отказаться от русофобии, такой призыв адресовал российский МИД послу ФРГ Александру Ламбсдорффу. Об это сказано на сайте ведомства.

«Антироссийская политика ФРГ направлена на полный слом формировавшегося десятилетиями взаимовыгодного сотрудничества, разрыв многоплановых торгово-экономических связей, прямых контактов между гражданами, создание препятствий для нормальной работы российских дипломатических и консульских представительств в Германии», — сказано в заявлении.

Отмечается, что одним из вопиющих примеров антироссийского курса властей Германии стали случаи ареста и конфискации у пересекающих границу российских туристов личных автомашин с российскими номерными знаками. Кроме того, МИД констатировал опасный характер безоглядной военной поддержки Украины немецкими властями.

В ведомстве также подчеркнули, что в дальнейшем российская сторона будет выстраивать отношения с ФРГ исключительно с опорой на свои национальные интересы и в зависимости от готовности Германии учитывать их.

Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил о пересечении Германией «красных линий». Он подчеркнул, что Берлин нарушил собственное табу на поставки оружие в зоны конфликта.

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    Виктория Кондратьева
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