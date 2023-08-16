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18:23, 16 августа 2023Мир

В США заявили о превращении Украины в Афганистан

Американский экономист Сакс: США превратят Украину в Афганистан

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Политика властей США разрушает Украину, ее превратят в Афганистан. Об этом заявил на своем YouTube-канал американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Украина разрушается. Я с самого начала говорил, что США превратят ее в европейский Афганистан. Я имею в виду то, что США пришли в Афганистан в 1979 году и на 40 лет превратили страну в поле боя. В один прекрасный день они просто ушли. Таков американский стиль», — заявил он.

Также он пообещал, что Украине никто не будет помогать с восстановлением после конфликта. «Никто не даст миллионы долларов на это. Все эти разговоры — просто выдумка», — добавил он.

Ранее экс-советник ЦРУ Ларри Джонсон сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером. По его словам, украинского лидера ожидает такая же судьба.

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    Александр Слабиев
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