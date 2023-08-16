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08:33, 16 августа 2023Забота о себе

Названо идеальное время для секса

Психолог Джонсон назвала утро лучшим временем для занятий сексом

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Психолог Марианна Джонсон назвала идеальное время для занятий сексом. Ее слова цитирует издание The Guardian.

Специалистка считает утро лучшим временем для интимной близости при условии, что у супругов нет маленьких детей или родителей в соседней комнате. Свое мнение она подкрепила ссылкой на исследования, показавшие, что после полового контакта у обоих партнеров заметно повышается стрессоустойчивость.

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Еще одно преимущество утреннего секса, по словам Джонсон, заключается в том, что он провоцирует выработку гормона окситоцина. Благодаря этому человек чувствует удовлетворение и расслабленность одновременно с приливом энергии.

Если запланировать интим на утро не получается, стоит просто воспользоваться удобным моментом и заняться сексом в любое время, когда он точно никто не помешает, уверена психолог.

Ранее психолог Екатерина Кольцова назвала способы сохранить секс в браке. По ее мнению, при отсутствии противопоказаний от интимной близости не стоит отказываться даже во время беременности. Также для налаживания гармоничной сексуальной жизни необходимо учитывать половую конституцию друг друга, отметила психолог.

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    Наталья Обрядина
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