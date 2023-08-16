Названо идеальное время для секса

Психолог Джонсон назвала утро лучшим временем для занятий сексом

Психолог Марианна Джонсон назвала идеальное время для занятий сексом. Ее слова цитирует издание The Guardian.

Специалистка считает утро лучшим временем для интимной близости при условии, что у супругов нет маленьких детей или родителей в соседней комнате. Свое мнение она подкрепила ссылкой на исследования, показавшие, что после полового контакта у обоих партнеров заметно повышается стрессоустойчивость.

Еще одно преимущество утреннего секса, по словам Джонсон, заключается в том, что он провоцирует выработку гормона окситоцина. Благодаря этому человек чувствует удовлетворение и расслабленность одновременно с приливом энергии.

Если запланировать интим на утро не получается, стоит просто воспользоваться удобным моментом и заняться сексом в любое время, когда он точно никто не помешает, уверена психолог.

Ранее психолог Екатерина Кольцова назвала способы сохранить секс в браке. По ее мнению, при отсутствии противопоказаний от интимной близости не стоит отказываться даже во время беременности. Также для налаживания гармоничной сексуальной жизни необходимо учитывать половую конституцию друг друга, отметила психолог.