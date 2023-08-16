У ликвидированных под Брянском украинских диверсантов нашли FPV-дроны

Ликвидированные под Брянском украинские диверсанты могли готовить провокации

Ликвидированные в Брянской области украинские диверсанты могли готовить провокации. Об этом сообщает РИА Новости.

У них нашли FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и символикой России. Также на месте инцидента изъяли иностранное вооружение, взрывные устройства и приборы связи. Все это может указывать на подготовку к диверсионным акциям на территории России.

Ранее стало известно, что пограничники ФСБ вступили в бой с украинскими диверсантами, пытавшимися проникнуть на территорию Брянской области. Пограничники, объезжая на БТР участок госграницы, заметили в районе 1,3 километра от Украины между селами Курковичи и Ломаковка группу неизвестных с рюкзаками. Они открыли по пограничникам стрельбу из автоматов, ответным огнем их удалось выдавить с территории России.

В результате боя попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) была предотвращена. После перестрелки со стороны Украины начался минометный обстрел российской территории — было выпущено восемь снарядов, контузию получил ветеринар брянской молочной фермы.

