ФСБ ликвидировала четырех украинских диверсантов в ходе боя в Брянской области

ФСБ: в ходе боя уничтожены 4 члена украинской ДРГ на границе в Брянской области

Начало событий в новости У ликвидированных под Брянском украинских диверсантов нашли FPV-дроны

Российские пограничники ликвидировали четырех членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), пытавшейся прорваться на территорию Брянской области. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

Бой с диверсантами произошел в Стародубском районе, граничащем с Украиной. У ликвидированных диверсантов изъяты взрывные устройства, иностранное вооружение, приборы связи и FPV-дроны с надписью «Собственность ФСБ России» и символикой России. Исходя из этого, в российской спецслужбе предполагают, что ДРГ планировала провокации.

Сообщалось, что проникновение украинских диверсантов было пресечено днем 15 августа. Российские пограничники, объезжая на БТР участок госграницы, заметили в районе 1,3 километра от границы с Украиной между селами Курковичи и Ломаковка группу неизвестных с рюкзаками. Они открыли по пограничникам стрельбу из автоматов, ответным огнем их удалось выдавить с территории России.

В результате боя попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) была предотвращена. После перестрелки со стороны Украины начался минометный обстрел российской территории — было выпущено восемь снарядов, контузию получил ветеринар брянской молочной фермы.