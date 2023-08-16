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15:59, 16 августа 2023Силовые структуры

Последствия боя ФСБ с украинскими диверсантами попали на видео

ФСБ показала видео с готовившими провокацию украинскими диверсантами
Начало событий в новости ФСБ ликвидировала четырех украинских диверсантов в ходе боя в Брянской области

ФСБ показала на видео последствия боестолкновения с украинскими диверсантами, пытавшими прорваться на территорию Брянской области. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видны уничтоженные члены диверсионно-разведывательной группы. А также изъятые у них дроны и вооружение.

Ранее сообщалось, что проникновение украинских диверсантов было пресечено днем 15 августа. Российские пограничники, объезжая на БТР участок госграницы, заметили в районе 1,3 километра от Украины между селами Курковичи и Ломаковка группу неизвестных с рюкзаками. Они открыли по пограничникам стрельбу из автоматов, ответным огнем их удалось выдавить с территории России.

В результате боя российские пограничники уничтожили четырех диверсантов. У них нашли FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и символикой России. Также на месте инцидента изъяли иностранное вооружение, взрывные устройства и приборы связи. В ФСБ считают, что ДРГ готовила провокации на территории России.

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    Любовь Ширижик
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