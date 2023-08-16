Бежавший в КНДР солдат США заявил о готовности искать там убежища

Yonhap: бежавший в Северную Корею солдат США готов искать там убежища

Американский солдат Трэвис Кинг в конце июля перешел на сторону Северной Кореи во время ознакомительного тура на границе двух Корей. Теперь гражданин США заявил, что готов искать в КНДР убежища, передает южнокорейское издание Yonhap.

Северная Корея, в свою очередь, подтвердила информацию о задержании военнослужащего США.

Ранее в Великобритании арестовали трех подозреваемых в шпионаже в пользу России. Задержанные граждане Болгарии хранили у себя фальшивые паспорта с разными гражданствами.

Тем временем в аэропорту Благовещенска задержали россиянина, который хотел тайно улететь на Украины, чтобы воевать на стороне ВСУ. Сотрудникам ФСБ он признался, что осознавал, что ему придется сражаться с российскими солдатами.