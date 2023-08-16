Названы сроки снижения цен на аренду квартир

Риелтор Бендриков спрогнозировал спад цен на аренду квартир в декабре

Повышение цен на аренду квартир в крупных городах к сентябрю происходит регулярно и объясняется сезонностью, сообщил риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о том, когда ожидать спада стоимости.

Ранее стало известно, что за месяц показатель вырос почти на 5 процентов. Так, цена аренды однокомнатной квартиры в 18 крупнейших городах России в августе в среднем составила 23 720 рублей.

Повышение цен на аренду в конце лета происходит из года в год, обратил внимание Бендриков. «Стоимость увеличивается в связи с сезонностью, потому что начинается сентябрь, люди приезжают работать в Москву и другие крупные города и им нужна аренда. Это стандартно, у нас всегда в августе происходит повышение стоимости аренды квартир», — пояснил он.

Эксперт предположил, что цены могут продолжить расти. Дело в том, что сейчас увеличивается количество предъявляющих спрос на долгосрочную аренду иностранцев, которые приезжают в страну с целью учебы или работы. «У нас со многими странами проходят постковидные времена, когда не было иностранцев, а сейчас их много, так как отменяют тестирование на ковид. Это наблюдаешь, когда звонят по аренде квартир, и, соответственно, это создает больший спрос», — поделился риелтор.

По его словам, снижения цен на аренду нужно ожидать в декабре и ближе к лету. «Таким образом эти 5 процентов туда-сюда катаются уже последние два года точно», — отметил Бендриков.

Ранее более половины россиян пожаловались на рост стоимости аренды квартиры за последний год. К такому выводу пришли аналитики страховой компании «Росгосстрах». Результаты исследования публиковала «Лента.ру».

