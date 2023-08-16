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17:21, 16 августа 2023Забота о себе

Россиянкам подсказали способ поладить со свекровью

Психолог Алексеева посоветовала женщинам не пытаться заменить мужу мать

Фото: africa_pink / Shutterstock / Fotodom

Чтобы начать ладить со свекровью, женщине не следует с ней соперничать, считает психолог Маргарита Алексеева. Способ сохранить доброжелательные отношения с матерью мужа она подсказала в беседе с NEWS.ru.

По мнению психолога, соперничество со свекровью ведет к постоянным ссорам. «Сохраняйте собственное достоинство и не пытайтесь заменить супругу мать, разграничивайте роли в семье, не устраивайте гиперопеку и не пытайтесь принимать решение за своего партнера», — посоветовала Алексеева.

Специалистка добавила, что споры между женой и свекровью ставят мужчину в инфантильную позицию и лишают шансов на близкие отношения в семье. Границы нужно выстраивать, по ее мнению, но без агрессии и надменности. «Какая бы ни была свекровь, она всегда будет мамой вашего любимого мужчины. Единственный секрет, как найти общий язык, — стремиться к сотрудничеству», — сказала психолог.

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    Александра Лисица
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