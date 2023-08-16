В российской системе перехвата ракет заметили усовершенствование

Полковник Михайлов заявил об усовершенствовании системы перехвата ракет в России

Перехват крылатых ракет большой дальности SCALP-EG российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) указывает на то, что армии удалось усовершенствовать радиолокационные системы. Теперь страна способно противостоять практически всем ракетам, поставленным на вооружение Украины. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Дело в том, что траектория полета этих ракет представляет большую сложность для ПВО: ракеты летят низко, радиолокационные системы их почти не видят. То, что перехватить SCALP-EG все же удалось, говорит о том, что наши конструкторы усовершенствовали системы», — считает Матвийчук.

Полковник подчеркнул, что Россия внимательно следит за поступлением новых ракет на Украину и за характеристиками новых вооружений. Сейчас, по его словам, комплексное развитие дает возможность перехвата и уничтожения практически всех ракет противника.

«Мы идем на опережение: еще у противника нет такого оружия, а мы уже готовим средства обнаружения и перехвата. Их регулярно совершенствуют», — сказал военный.

Ранее в Минобороны заявили, что российским ПВО удалось перехватить четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG производства Франции в зоне украинского конфликта. В ведомстве пояснили, что аналогичным образом были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган».