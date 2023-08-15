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15:29, 15 августа 2023Россия

Российские средства ПВО перехватили крылатые ракеты SCALP-EG в зоне СВО

МО РФ: средства ПВО перехватили четыре французские крылатые ракеты SCALP-EG

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российским средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось перехватить четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG производства Франции в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявили журналистам в ходе брифинга во вторник, 15 августа, в Минобороны.

В ведомстве пояснили, что аналогичным образом были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган».

За прошлые сутки были уничтожены 25 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Лисичанск, Сватово Луганской народной республики (ЛНР), Волноваха, Горловка, Макеевка Донецкой народной республики (ДНР) и Токмак Запорожской области.

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12 августа российское оборонное ведомство докладывало об уничтожении 29 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Тогда, по сведениям Минобороны, украинская сторона направила дроны в районы населенных пунктов Площанка ЛНР, Белогоровка и Покровское ДНР, Ульяновка и Очереватое Запорожской области, а также Покровское Херсонской области и над акваторией Черного моря.

До этого российская армия нанесла групповой удар по военному аэродрому в районе Коломыи Ивано-Франковской области.

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    Анна Щербакова
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