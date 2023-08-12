Российские средства ПВО за сутки уничтожили 29 беспилотников ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении 29 беспилотников ВСУ за сутки

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 29 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, Украина направила БПЛА в районы населенных пунктов Площанка Луганской народной республики (ЛНР), Белогоровка и Покровское Донецкой народной республики (ДНР), Ульяновка и Очереватое Запорожской области, а также Покровское Херсонской области и над акваторией Черного моря.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по военному аэродрому в районе Коломыи Ивано-Франковской области. 11 августа российские войска ударили по военному аэродрому высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. В результате цель была достигнута, а все назначенные объекты — поражены.