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13:17, 12 августа 2023Россия

Российские средства ПВО за сутки уничтожили 29 беспилотников ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении 29 беспилотников ВСУ за сутки

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 29 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, Украина направила БПЛА в районы населенных пунктов Площанка Луганской народной республики (ЛНР), Белогоровка и Покровское Донецкой народной республики (ДНР), Ульяновка и Очереватое Запорожской области, а также Покровское Херсонской области и над акваторией Черного моря.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по военному аэродрому в районе Коломыи Ивано-Франковской области. 11 августа российские войска ударили по военному аэродрому высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. В результате цель была достигнута, а все назначенные объекты — поражены.

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    Екатерина Власова
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