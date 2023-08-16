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11:58, 16 августа 2023Забота о себе

Психолог объяснила негативное влияние соцсетей на жизнь некоторых людей

Психолог Романив: показанная в соцсетях красивая жизнь может вызывать тревогу

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Показанная в социальных сетях красивая жизнь может вызывать тревогу у некоторых людей, предупредила психолог Ольга Романив. О негативном влиянии соцсетей она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам психолога, у людей, которые считают свою жизнь неинтересной, развивается так называемый синдром упущенных возможностей — FOMO. Это психологическое состояние порождает зависть к другим и чувство тревоги.

При синдроме возникает желание следить за тем, что делают другие люди, и постоянно сравнивать себя с ними. Это может привести к снижению самооценки

Ольга Романивпсихолог

Романова объяснила, что синдром упущенных возможностей проявляется, например, в тех случаях, когда человек видит фотографии друзей на вечеринке или в путешествии. «Люди тщательно отбирают то, что показывают в соцсетях. Зачастую это наиболее совершенная версия их жизни, поскольку делиться повседневными и скучными деталями не так интересно, — предупредила Романив. — Поэтому, видя все лучшие стороны жизни человека из интернета, другие могут разочароваться».

По мнению психолога, если человек понимает, что наблюдение за чужой жизнью в сети вызывает у него зависть и дискомфорт, ему следует сократить время пребывания в виртуальном мире. В качестве альтернативы можно отписаться от людей, которые слишком много хвастаются.

Если вы будете писать о том, что приносит вам радость, например, в дневнике, то сможете переключить внимание с публичного одобрения. Это поможет не зацикливаться на том, что есть у других, и разорвать порочный круг поиска уважения окружающих. При этом делать записи в дневнике нужно лишь для себя, не стараясь произвести ложное впечатление

Ольга Романивпсихолог

Полезно ценить то, что уже есть в жизни, например, дом, здоровье или семью, считает собеседница «Ленты.ру». Иногда разумнее не торопиться в погоне за успехом и радостями жизни, чтобы дать себе возможность оценить и прожить происходящее в полной мере.

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«Хорошим способом замедления является практика осознанности. Нужно сосредоточиться на себе, своих чувствах и действиях в настоящий момент. Это может быть просто время, потраченное на приготовление чая, или медленный прием пищи, чтобы оценить ее вкус и текстуру», — заключила психолог.

Ранее Ольга Романив назвала способы избавиться от низкой самооценки. Для этого она посоветовала первым делом перестать сравнивать себя с другими.

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    Вера Владзиевская
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