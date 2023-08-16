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06:12, 16 августа 2023Наука и техника

В России создали систему для поиска раненых солдат при помощи маячков

НТИ: в России разработали систему с применением маячков для поиска раненых в бою

Фото: Tsitsagi Nikita / News.ru / Global Look Press

В России разработали поисковую систему раненых на поле боя солдат с помощью маячка. Ее представили на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2023», рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ), передает РИА Новости.

«Эту систему можно использовать в гражданской сфере для поиска потерявшихся БПЛА», — добавили в НТИ. При этом функции системы будут скрыты от наблюдения противника, так как маячки распознают сигналы поискового прибора по внутреннему радиоканалу.

Поиск солдат совершается с помощью прибора с антенной, под обстрелом поиск можно организовать с помощью беспилотника, прикрепив на него ретранслятор прибора и маяк, отслеживающий сам дрон.

В пресс-службе НТИ уточнили, что система уже прошла проверку в лесистой местности и готовится к испытаниям на полигоне.

Ранее «Ростех» анонсировал демонстрацию новой версии мобильного комплекса для борьбы с беспилотниками «Рать», получившего способное применять снаряды с дистанционным подрывом орудие калибра 30 миллиметров. Отличием обновленной версии комплекса стало наличие пушки с системой дистанционного подрыва снарядов.

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    Александра Синицына
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