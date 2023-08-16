В России создали систему для поиска раненых солдат при помощи маячков

НТИ: в России разработали систему с применением маячков для поиска раненых в бою

В России разработали поисковую систему раненых на поле боя солдат с помощью маячка. Ее представили на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2023», рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ), передает РИА Новости.

«Эту систему можно использовать в гражданской сфере для поиска потерявшихся БПЛА», — добавили в НТИ. При этом функции системы будут скрыты от наблюдения противника, так как маячки распознают сигналы поискового прибора по внутреннему радиоканалу.

Поиск солдат совершается с помощью прибора с антенной, под обстрелом поиск можно организовать с помощью беспилотника, прикрепив на него ретранслятор прибора и маяк, отслеживающий сам дрон.

В пресс-службе НТИ уточнили, что система уже прошла проверку в лесистой местности и готовится к испытаниям на полигоне.

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