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18:22, 14 августа 2023Наука и техника

На «Армии» покажут антидроновый комплекс «Рать»

«Ростех» покажет антидроновый комплекс «Рать» с 30-мм пушкой на «Армии-2023»

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Госкорпорация «Ростех» покажет новую версию мобильного комплекса для борьбы с беспилотниками «Рать», получившего способное применять снаряды с дистанционным подрывом орудие калибра 30 миллиметров. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха», передает РИА Новости.

«Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" представляет на форуме "Армия-2023" модернизированный многофункциональный мобильный комплекс для борьбы с беспилотниками "Рать"», — сказано в сообщении.

В состав комплекса входят активная радиолокационная станция (РЛС), аппаратура для наблюдения в условиях нулевой видимости, системы обнаружения и подавления дронов.

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Отмечается, что отличием обновленной версии комплекса стало наличие пушки с системой дистанционного подрыва снарядов. «Рать» разработали специалисты «Научно-производственного предприятия "Исток" имени Шокина» на базе бронеавтомобиля СБА-70К4. Активная РЛС может обнаруживать дроны размером с птицу на расстоянии до четырех километров. На этом же расстоянии их может уничтожить дистанционно управляемый боевой модуль с пушкой. Комплекс обнаружения и подавления «Рать» сканирует эфир в автоматическом режиме, распознает и разрывает каналы управления дронами на расстоянии до 1,5 километра. Также комплекс несет разведывательно-обзорный оптико-электронный комплекс для наблюдения при нулевой видимости.

В «Ростехе» уточнили, что оборудование комплекса интегрировано в единую интеллектуальную бортовую информационно-управляющую систему. Данные от средства обнаружения и наблюдения поступают на центральный пункт управления. После этого система обрабатывает параметры цели и предлагает оператору варианты дальнейших действий.

По словам генерального директора Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга «Росэлектроника») Сергея Сахненко, «Рать» может работать, в том числе передвигаясь по пересеченной местности. Он отметил, что комплекс предназначен для защиты стационарных и подвижных объектов.

В июне стало известно, что Научно-исследовательский институт «Вектор» разработал комплекс противодействия FPV-дронам «Серп-ВС6». Устройство способно подавлять беспилотники, работающие в диапазоне 400 мегагерц.

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    Даниил Иринин
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