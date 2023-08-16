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17:50, 16 августа 2023Забота о себе

У звезды «Теории большого взрыва» развилась болезнь из-за ношения дочери

У актрисы Куоко развился туннельный синдром обоих запястий из-за ношения дочери

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

37-летняя американская актриса, звезда сериала «Теория большого взрыва» Кейли Куоко пожаловалась на болезнь. Об этом сообщает Page Six.

У актрисы развился туннельный синдром обоих запястий. По словам Куоко, это произошло из-за частого ношения на руках четырехмесячной дочери Матильды. «Так действительно бывает, погуглите. Единственный способ восстановиться — начать упражнения, не используя руки», — рассказала она.

Куоко отметила, что для нее звучало безумием никак не использовать запястья во время тренировок, однако тренер научил ее правильному обращению с больными руками. Она рассказала, что теперь может приседать, бегать на тренажере и даже устраивать спарринги без помощи рук.

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    Александра Лисица
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