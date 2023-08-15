Ухаживающая за Брюсом Уиллисом жена рассказала о важности заботы о себе

Жена Уиллиса попросила партнеров больных людей заботиться о себе ради семьи

45-летняя британская актриса и модель, супруга 68-летнего актера Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг обратилась к партнерам тяжело больных людей. На ее пост в социальных сетях обратило внимание издание People.

Хеминг, ухаживающая за страдающим от лобно-височной деменции мужем, попросила подписчиков делиться с ней фотографиями красивых вещей. «Думаю, нам важно прервать круг раздумий, которые у меня часто мрачные. Кажется, что я живу свою лучшую жизнь, но мне нужно каждый день принимать сознательное решение жить лучшую из всех, что я могу», — рассказала жена звезды «Крепкого орешка».

Хеминг напомнила партнерам больных людей о важности заботы о себе. «Можно подумать, что я в порядке. Нет, я не в порядке. Но я делаю все для себя и семьи, потому что если мы не позаботимся о себе, то не сможем позаботиться о любимых людях», — сказала она. По словам актрисы, важно хотя бы раз в день сделать перерыв и отвлечься на что-то красивое. «У меня тоже не всегда получается, но я стараюсь. Это моя ежедневная аффирмация, я держу ее в голове», — сказала актриса.

В марте 2022 года экс-супруга Уиллиса актриса Деми Мур сообщила, что из-за прогрессирующей афазии актер вынужден был завершить актерскую карьеру. Из-за болезни он потерял возможность нормально разговаривать и запоминать тексты.

В начале августа американский кинорежиссер Квентин Тарантино заявил, что хочет предложить Уиллису роль в своем последнем фильме «Кинокритик». При этом он уточнил, что готов принять отказ от больного актера.