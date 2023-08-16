Российские военные отбили четыре атаки на краснолиманском направлении

Российские подразделения отбили четыре атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Российские подразделения отбили четыре атаки Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Было уничтожено около 70 украинских боевиков, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества отражены четыре попытки атаки на позиции российских войск штурмовыми группами 67-й механизированной бригады ВСУ», — отметил он.

По словам офицера, противник потерял около 70 боевиков, БМП и бронеавтомобиль.

Ранее сообщалось, что ВСУ за прошедшие сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Уточнялось, что украинские войска выпустили 154 единицы различных боеприпасов. На донецком направлении ВСУ совершили 30 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью.

При этом сообщалось, что Вооруженные силы Украины понесли колоссальные потери в живой силе и технике в поселке Урожайное в ДНР. ВСУ потеряли в Урожайном порядка 150 единиц личного состава и десятки единиц боевой техники.