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15:14, 16 августа 2023Наука и техника

Подтверждена связь между электронными сигаретами и риском инсульта

Journal of Applied Physiology: подтверждена связь между вейпом и риском инсульта

Фото: Unsplash

Ученые из Университета Колорадо подтвердили связь между электронными сигаретами и риском инсульта. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Applied Physiology.

В ходе работы специалисты проанализировали данные 27 здоровых молодых людей в возрасте 19-25 лет. Участников разделили на три группы: десять некурящих человек, десять пользователей электронных сигарет и семь курильщиков табака. Авторы сосредоточились на влиянии микровезикул из эндотелиальных клеток, выделенных у пользователей вейпов, на регуляцию мозгового кровотока и вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

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Циркулирующие микровезикулы — крошечные частицы, которые попадают в кровоток при воспалении. Команда выявила, что при регулярном употреблении электронных сигарет микровезикулы оказывают вредное воздействие на курильщиков, увеличивая шансы на развитие ишемического инсульта.

В июне 2023 года сотрудники Медицинского колледжа Университета Центральной Флориды заметили, что употребление электронных сигарет приводит к уничтожению полезных бактерий, а также к увеличению количества микробов, вызывающих кариес, заболевания десен и провоцирует клеточные изменения, которые могут вызвать онкологическое заболевание.

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    Елена Апазиди
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