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16:54, 16 августа 2023Бывший СССР

Украина пригласила руководителей компаний из списка «спонсоров войны»

НАПК Украины пригласило компании из списка «спонсоров войны» посетить страну
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Robert Anasch / Unsplash

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины пригласило руководителей компаний из списка «международных спонсоров войны» посетить страну. Об этом говорится на сайте ведомства.

«НАПК направило письма в компании, которые были внесены в перечень "международных спонсоров войны". Агентство предлагает руководителям таких компаний посетить Украину», — сообщили в НАПК.

Отмечается, что агентство надеется услышать соответствующие публичные заявления компаний относительно осуждения специальной военной операции России на Украине. По мнению НАПК, указанная инициатива полностью соответствует принципам ООН.

Ранее ведомство внесло в список «международных спонсоров войны» известную бермудскую алкогольную компанию Bacardi Limited. Кроме того, в это перечень попала британская компания-производитель продуктов и бытовой химии Unilever. Как сообщали в НАПК, производитель Axe, Domestos, Dove и многих других товаров отказался уйти с российского рынка после начала спецоперации на Украине.

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    Кристина Есикова
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