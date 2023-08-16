Украина пригласила руководителей компаний из списка «спонсоров войны»

НАПК Украины пригласило компании из списка «спонсоров войны» посетить страну

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины пригласило руководителей компаний из списка «международных спонсоров войны» посетить страну. Об этом говорится на сайте ведомства.

«НАПК направило письма в компании, которые были внесены в перечень "международных спонсоров войны". Агентство предлагает руководителям таких компаний посетить Украину», — сообщили в НАПК.

Отмечается, что агентство надеется услышать соответствующие публичные заявления компаний относительно осуждения специальной военной операции России на Украине. По мнению НАПК, указанная инициатива полностью соответствует принципам ООН.

Ранее ведомство внесло в список «международных спонсоров войны» известную бермудскую алкогольную компанию Bacardi Limited. Кроме того, в это перечень попала британская компания-производитель продуктов и бытовой химии Unilever. Как сообщали в НАПК, производитель Axe, Domestos, Dove и многих других товаров отказался уйти с российского рынка после начала спецоперации на Украине.

