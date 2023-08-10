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12:20, 10 августа 2023Бывший СССР

На Украине признали известную алкогольную компанию «спонсором войны»

НАПК Украины внесло компанию Bacardi Limited в список «спонсоров войны»

Фото: Salah Ait Mokhtar / Unsplash

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло в список «международных спонсоров войны» известную бермудскую алкогольную компанию Bacardi Limited. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Компания продолжает вести бизнес в России и активно ищет там новых сотрудников», — заявили в НАПК.

Как отмечают в ведомстве, ранее Bacardi объявила о прекращении экспорта своей продукции в Россию и вложений в рекламу на территории РФ. Однако позже, утверждают в НАПК, компания начала искать новых сотрудников в стране и размещать объявления о найме.

Ранее Украина признала «спонсором войны» британскую компанию-производителя продуктов и бытовой химии Unilever. В ведомстве отмечают, что производитель Axe, Domestos, Dove и многих других товаров отказался уйти с российского рынка после начала специальной военной операции на Украине.

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    Алевтина Запольская
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