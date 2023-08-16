Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:10, 16 августа 2023Наука и техника

На «Армии» покажут ракету нового поколения Х-69

КТРВ покажет крылатую ракету нового поколения Х-69 и РВВ-МД2 на форуме «Армия»

Кадр: 56-я Параллель / YouTube

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) покажет на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» крылатую ракету нового поколения Х-69 класса «воздух-земля». Об этом сообщили в пресс-центре форума, передает ТАСС.

Отмечается, что КТРВ представит более 90 экспонатов. «Впервые будут продемонстрированы авиационная крылатая ракета нового поколения X-69, предназначенная для боевого применения в составе комплексов вооружения, и авиационная управляемая ракета класса "воздух-воздух" РВВ-МД2, обеспечивающая поражение воздушных целей в любое время суток, с любых направлений», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
«Армата», Циркон и «Посейдон» Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
«Армата», Циркон и «Посейдон»Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
11 декабря 2022
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

В августе представители компании ГосМКБ «Вымпел» сообщили, что для российских истребителей пятого поколения Су-57 создали ракету малой дальности РВВ-МД2. Боеприпас, который принимают на вооружение, получил инерциальную систему наведения.

В сентябре 2022 года гендиректор КТРВ Борис Обносов рассказал, что эффективная поверхность рассеяния ракеты Х-69 уменьшили за счет использования новых материалов. Максимальная дальность пуска боеприпаса, который несет 310-килограммовую боевую часть, составляет 290 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости

    Латвия объявила о срочной мобилизации пограничников на границе с Белоруссией

    Подозреваемую в крупной краже россиянку арестовали в Абхазии

    Украинские войска 47 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

    Сын прототипа Штирлица поделился воспоминаниями об отце

    На Украине признали неспособность ПВО противостоять российским ракетам

    В США заявили о невозможности участвовать в войне с Россией

    У хоккеиста Панарина конфисковали ружье

    На «Армии» покажут ракету нового поколения Х-69

    В Белгородской области умер пострадавший при обстреле мужчина

    Вдова Градского сообщила об ограблении дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости