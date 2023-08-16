На «Армии» покажут ракету нового поколения Х-69

КТРВ покажет крылатую ракету нового поколения Х-69 и РВВ-МД2 на форуме «Армия»

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) покажет на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» крылатую ракету нового поколения Х-69 класса «воздух-земля». Об этом сообщили в пресс-центре форума, передает ТАСС.

Отмечается, что КТРВ представит более 90 экспонатов. «Впервые будут продемонстрированы авиационная крылатая ракета нового поколения X-69, предназначенная для боевого применения в составе комплексов вооружения, и авиационная управляемая ракета класса "воздух-воздух" РВВ-МД2, обеспечивающая поражение воздушных целей в любое время суток, с любых направлений», — говорится в сообщении.

В августе представители компании ГосМКБ «Вымпел» сообщили, что для российских истребителей пятого поколения Су-57 создали ракету малой дальности РВВ-МД2. Боеприпас, который принимают на вооружение, получил инерциальную систему наведения.

В сентябре 2022 года гендиректор КТРВ Борис Обносов рассказал, что эффективная поверхность рассеяния ракеты Х-69 уменьшили за счет использования новых материалов. Максимальная дальность пуска боеприпаса, который несет 310-килограммовую боевую часть, составляет 290 километров.