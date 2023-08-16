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18:02, 16 августа 2023Силовые структуры

Контрабандиста поймали с полутора тоннами бивней моржа и мамонта

В Хабаровском крае возбудили дело за подготовку к контрабанде бивней мамонта

Фото: sirtravelalot / Shutterstock / Fotodom

В Хабаровском крае прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту подготовки к контрабанде культурных ценностей, а именно бивней моржа и мамонта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В июле 36-летний житель города Бикин приобрел и хранил 56 бивней мамонта массой 866,5 килограмма и 219 бивней моржа массой 532,49 килограмма, которые планировал вывезти в Китай и там продать. Мужчина даже нашел тайник на берегу устья реки Бира, где хотел спрятать первую партию бивней мамонта, а из него переместить их в КНР и передать неустановленным местным жителям. В качестве предварительной оплаты подозреваемый получил 500 тысяч рублей.

В прокуратуре края предоставили «Ленте.ру» видео с осмотром бивней. На кадрах видно, как огромные упакованные предметы лежат на полу. С части из них сняли упаковку, чтобы произвести более подробный осмотр.

В июле сообщалось, что пограничники изъяли из тайника в Хабаровском крае 1,5 тонны бивней мамонта стоимостью более 50 миллионов рублей.

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    Варвара Митина
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