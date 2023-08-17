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18:38, 17 августа 2023Наука и техника

В России представили робот-вездеход с беспилотником

На форуме «Армия-2023» компания «Аэроскан» представила робот-вездеход с дроном

Кадр: Соломон / RuTube

На проходящем в Подмосковье международном военно-техническом форуме «Армия-2023» компания «Аэроскан» представила робот-вездеход с дроном. Об этом сообщает ТАСС.

Модель получила цифровое обозначение 421-24. «Роботизированная платформа будет работать в паре с беспилотником, который сможет выполнять роль разведчика и навигатора одновременно», — пишет агентство.

Отмечается, что платформа допускает установку, в частности, пулемета или научного оборудования. Также 421-24 можно оборудовать носилками и использовать для эвакуации раненых с поля боя.

В апреле исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров заявил, что российский перспективный робот «Маркер» сможет запускать рои малоразмерных дронов-камикадзе, в будущем на него можно будет установить до 100 таких беспилотников.

В том же месяце он заявил, что робот получит на вооружение малоразмерный дрон-камикадзе «БАС-80», специально созданный для данной платформы.

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    Иван Потапов
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