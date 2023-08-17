Бензин в России рекордно подорожал

Биржевые цены на бензин Аи-95 достигли 69,961 тысячи рублей за тонну

Цена бензина марки Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 17 августа обновила исторический максимум и достигла 69,961 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Стоимость этого топлива за день увеличилась на 0,91 процента, предыдущее рекордное значение было отмечено 24 июля (69,925 тысячи рублей за тонну). Бензин Аи-92 подорожал на 1,08 процента, до 62,434 тысячи рублей за тонну.

Цена летного дизеля также выросла до нового исторического максимума — 67,848 тысячи рублей за тонну (плюс 1,38 процента). Стоимость этого топлива бьет рекорды двенадцатый торговый день подряд, в ходе торгов 16 августа она впервые превышала отметку в 67 тысяч рублей за тонну. Дизель начал непрерывно дорожать с начала месяца, а на рекордных уровнях цена держится со 2 августа.

Биржевая цена топочного мазута выросла на 0,12 процента, до 35,453 тысячи рублей за тонну, авиакеросина — на 0,19 процента, до 67,236 тысячи рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) взлетели в цене сразу на 11,34 процента, до 28,957 тысячи рублей за тонну.

Ранее эксперты отрасли предположили, что оптовые цены на топливо в России опустятся осенью на фоне укрепления рубля, снижения внутреннего спроса и возможных правительственных мер по ограничению экспорта. Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова объяснила, что цены на дизель растут на фоне приближающегося сокращения государственных выплат нефтяникам по демпферу (их урежут вдвое с 1 сентября) — экспорт становится более выгодным, чем продажи на внутреннем рынке.