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11:09, 17 августа 2023Экономика

Россиянам назвали сроки остановки роста цен на дизель

«Ведомости»: цены на топливо в РФ опустятся при спаде спроса и укреплении рубля

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Оптовые цены на топливо в России опустятся осенью на фоне укрепления рубля, снижения внутреннего спроса и возможных правительственных мер по ограничению экспорта. Такой срок остановки роста цен назвали опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Хотя подорожание бензина на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) после пиковых значений в июле пошли вниз, в том же месяце началось подорожание дизеля, стоимость которого оставалась стабильной с начала года. 2 августа его цена побила исторический рекорд в 58 151 рубль, установленный в сентябре 2022 года, и с тех пор продолжала расти.

16 августа она в очередной раз обновила максимум на уровне 67 тысяч рублей за тонну. С 17 июля по 16 августа оптовая цена дизеля подскочила на 25,11 процента.

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Как объяснил глава Российского топливного союза Евгений Аркуша, на фоне роста оптовых цен владельцам АЗС приходится постепенно поднимать цены и в рознице. Особенно тяжело удерживать рост цен в пределах инфляции небольшим независимым заправкам, не имеющим собственных нефтеперерабатывающих заводов.

Биржевые цены на дизель растут на фоне приближающегося сокращения государственных выплат нефтяникам по демпферу — экспорт становится более выгодным, чем продажи на внутреннем рынке, объяснила управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова. Выплаты урежут вдвое с 1 сентября на фоне сокращение нефтегазовых доходов и дефицита бюджета.

Минэнерго, ФАС и курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак летом начали активное обсуждение возможных мер по сдерживанию цен на топливо в России. Для этой цели премьер-министр Михаил Мишустин в начале августа подписал постановление об увеличении с 1 сентября норматива продаж топлива на бирже на 1 процентный пункт, до 9,5 процента от общего объема производства для дизеля и до 13 процентов — для бензина.

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    Софья Ермакова
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