Посольство США подтвердило разговор Блинкена с Полом Уиланом

Посольство США в России подтвердило телефонный разговор Блинкена с Полом Уиланом

Посольство США в РФ подтвердило телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с осужденным за шпионаж в России Полом Уиланом. Об этом пишет ТАСС.

«Да, можем это подтвердить», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о переговорах госсекретаря с Уиланом, которые прошли 16 августа.

О разговоре Блинкена с осужденным в России Уиланом стало известно от его брата Дэвида. По его словам, у того вероятно состоялся «откровенный разговор» с госсекретарем.

Источник телеканала CNN в дипломатических кругах рассказал, что Блинкен призвал Уилана сохранять веру и заверил его в том, что американские власти прилагают все возможные усилия для его возвращения на родину.

Пол Уилан осужден в России за шпионаж в 2018 году и продолжает отбывать наказание в мордовской колонии.