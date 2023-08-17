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20:54, 17 августа 2023Экономика

Бразилия рекордно нарастила закупки российского топлива

Bloomberg: поставки российского топлива в Бразилию в августе вырастут на 25 %
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Объем закупок Бразилией российского топлива может достичь рекорда в августе 2023 года. Об этом со ссылкой на данные энергетической аналитической компании Kpler пишет Bloomberg.

Импорт российских нефтепродуктов, как ожидается, вырастет на 25 процентов по сравнению с июлем и составит около 235 тысяч баррелей в день. Это превысит прогнозируемые поставки из США, которые раньше были крупнейшим иностранным поставщиком топлива в Бразилию.

Бразилия начала резко наращивать закупки из России в феврале 2023 года, после вступления в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти морским путем и установления предельных цен, запрещающих перевозки и страхование купленной в России нефти по стоимости выше 60 долларов за баррель. Эти меры привели к снижению цен на российское топливо, которые стали более привлекательными, чтобы конкурировать с другими поставщиками на новых рынках.

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«Покупка баррелей со скидкой — это финансовое преимущество» для Бразилии, объяснил ведущий аналитик по нефти в Kpler Виктор Катона. В этой латиноамериканской стране правительство постоянно находится под давлением общественности, требующей снизить розничные цены на топливо. Порог цены для российских премиальных нефтепродуктов, таких как дизельное топливо, установлен на уровне 100 долларов за баррель, а верхний предел для топлива со скидкой — 45 долларов за баррель. Покупка российского дизеля помогла Бразилии снизить среднюю цену на это импортируемое страной топливо на 10-15 долларов за баррель, отметил эксперт.

По данным Kpler, с тех пор как ценовой потолок вступил в силу, Бразилия стала вторым по величине покупателем российского дизеля, уступая только Турции. С июня Россия также начала поставлять в Бразилию бензин, хотя и в гораздо меньших объемах. «Бразилия является крупнейшим рынком Латинской Америки, поэтому российские нефтеперерабатывающие заводы сосредоточены на поставках в эту страну», — сказал аналитик.

Ранее сообщалось, что за первые пять месяцев 2023 года Россия нарастила поставки нефти в Индию в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и стала крупнейшим нефтяным импортером для этой страны. Объем экспорта российской нефти за январь-май составил почти 37 миллионов тонн, что оказалось больше показатель за весь прошлый год — 33,4 миллиона тонн.

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