Предсказано появление новой камеры в iPhone

MacRumors: iPhone 16 Pro получит два объектива разрешением 48 мегапикселей

Аналитик Haitong International Securities Джефф Пу перечислил характеристики смартфонов Apple, запланированных к выпуску на 2024 год. Об этом сообщает издание MacRumors.

Специалист рассказал, что осенью 2024-го американская компания представит флагманы iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Так, Пу предсказал появление новой камеры — широкоугольного объектива разрешением 48 мегапикселей. Таким образом, премиальные аппараты серии получат три объектива разрешением 48, 48 и 12 мегапикселей.

Актуальные флагманы iPhone 14 Pro и 14 Pro Max оснащены тройной камерой: основной объектив имеет разрешение 48 мегапикселей, два остальных — 12 мегапикселей. Аналитик отметил, что улучшенный широкоугольный сенсор позволит захватывать больше света и деталей, что положительным образом повлияет на качество снимков.

Также смартфоны 2024-го должны получить поддержку Wi-Fi 7. При его реализации устройства смогут одновременно отправлять и получать данные в диапазонах 2,4 гигагерц, 5 гигагерц и 6 гигагерц. В этом случае скорость передачи данных увеличится, а задержка должна снизиться.

В конце июля инсайдер Digital Chat Station заявил, что iPhone 16 Pro Max должен получить перископическую камеру. По словам специалиста, это позволит значительно улучшить качество зума на смартфоне.