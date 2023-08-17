Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:51, 17 августа 2023Россия

Избитого в Забайкалье одноногого ветерана СВО выписали из больницы

Минздрав Забайкалья: избитого ветерана СВО Таскина выписали из больницы

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Ветерана специальной военной операции (СВО) Михаила Таскина, оставшегося с одной ногой, после избиения в Забайкалье выписали из больницы. Об этом сообщили порталу Chita.ru в пресс-службе краевого Минздрава.

В ведомстве отметили, что россиянина отправили домой в удовлетворительном состоянии.

До этого Таскина с помощью санавиации доставили в Читу из краевой больницы №4 в Краснокаменске по поручению губернатора Забайкальского края Александра Осипова.

Материалы по теме:
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Стресс двадцать четыре на семь. А тут приколюха» Российские военные носят на СВО забавные шевроны. Кто их придумывает?
«Стресс двадцать четыре на семь. А тут приколюха»Российские военные носят на СВО забавные шевроны. Кто их придумывает?
16 июля 2023
«Хочется проснуться, когда сын вернется» Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
«Хочется проснуться, когда сын вернется»Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
20 июня 2023

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев попросил прокурора Забайкалья взять дело избитого ветерана СВО под контроль. Он, ссылаясь на расследование агентства Regnum, заподозрил Таскина в провокации.

По сведениям Фадеева, нападавшие на ветерана не являются противниками спецоперации, а наоборот, активно участвуют в проведении патриотических мероприятий.

6 августа сообщалось, что в Забайкалье был избит мужчина с инвалидностью, принимавший участие в боевых действиях в зоне проведения спецоперации. Сам пострадавший записал видеообращение из больницы, в котором призвал не устраивать самосуд над напавшими на него людьми.

Мужчина выразил уверенность, что их ждет справедливое наказание в соответствии с российским законодательством.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Европейские страны впервые с начала СВО пустили в свое небо российские самолеты. Как это помогло избежать катастрофы?

    Путин назвал время в пути от Москвы до Петербурга по высокоскоростной магистрали

    Слова о членстве Украины в НАТО назвали ущербом альянсу

    Избитого в Забайкалье одноногого ветерана СВО выписали из больницы

    Большая зеленая игуана забралась в унитаз и напугала супружескую пару

    Сеймур Херш сообщил о скором конце конфликта на Украине

    Признано законным уголовное дело против арестованных российских судей

    Создан новый метод получения стволовых клеток

    В России выпустили первый учебник для вузов по основам военной подготовки

    Россия передала Белоруссии вертолеты Ми-35

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости