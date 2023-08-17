Избитого в Забайкалье одноногого ветерана СВО выписали из больницы

Минздрав Забайкалья: избитого ветерана СВО Таскина выписали из больницы

Ветерана специальной военной операции (СВО) Михаила Таскина, оставшегося с одной ногой, после избиения в Забайкалье выписали из больницы. Об этом сообщили порталу Chita.ru в пресс-службе краевого Минздрава.

В ведомстве отметили, что россиянина отправили домой в удовлетворительном состоянии.

До этого Таскина с помощью санавиации доставили в Читу из краевой больницы №4 в Краснокаменске по поручению губернатора Забайкальского края Александра Осипова.

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев попросил прокурора Забайкалья взять дело избитого ветерана СВО под контроль. Он, ссылаясь на расследование агентства Regnum, заподозрил Таскина в провокации.

По сведениям Фадеева, нападавшие на ветерана не являются противниками спецоперации, а наоборот, активно участвуют в проведении патриотических мероприятий.

6 августа сообщалось, что в Забайкалье был избит мужчина с инвалидностью, принимавший участие в боевых действиях в зоне проведения спецоперации. Сам пострадавший записал видеообращение из больницы, в котором призвал не устраивать самосуд над напавшими на него людьми.

Мужчина выразил уверенность, что их ждет справедливое наказание в соответствии с российским законодательством.