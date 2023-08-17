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09:15, 17 августа 2023Россия

Избитого одноного ветерана СВО в Забайкалье обвинили в провокации

Глава СПЧ Фадеев обвинил избитого ветерана СВО в Забайкалье Таскина в провокации

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев обвинил в провокации одноного ветерана специальной военной операции (СВО) Михаила Таскина, которого избили в Забайкальском крае. Его комментарий был опубликован в Telegram-канале пресс-службы СПЧ.

Фадееву рассказали о новом повороте в деле об избиении инвалида в селе Нерчинский Завод. Так, журналисты издания Regnum смогли выяснить, что Таскин в 2019 году, будучи пьяным, открыл стрельбу в центре города из-за места на парковке. За это его приговорили к 9 годам тюрьмы. Отсидев около двух лет, россиянин ушел на фронт в составе частной военной компании. В зоне боевых действий он пробыл два месяца и получил ранение.

Глава СПЧ на фоне вскрывшихся обстоятельств решил обратиться к прокурору Забайкалья. «Обеспокоенные граждане, полагая, что избиение было связано с антивоенными взглядами нападавших, требовали для них сурового наказания. Однако впоследствии выяснилось, что потерпевший, ранее судимый за совершение тяжкого уголовного преступления, неоднократно угрожал и оскорблял жителей села Нерчинский Завод, провоцируя их на ответные действия», — цитирует пресс-служба Фадеева.

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Он отметил, что «обидчики» Таскина не являются противниками СВО, а наоборот, активно участвуют в проведении патриотических мероприятий. Фадеев подчеркнул, что сложившаяся ситуация требует особой тщательности при расследовании уголовного дела.

6 августа сообщалось, что в Забайкалье был избит мужчина с инвалидностью, принимавший участие в боевых действиях в зоне проведения спецоперации. Сам пострадавший записал видеообращение из больницы, в котором призвал не устраивать самосуд над напавшими на него людьми.

Мужчина выразил уверенность, что их ждет справедливое наказание в соответствии с российским законодательством.

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    Анна Щербакова
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