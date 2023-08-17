Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:46, 17 августа 2023Ценности

Ирина Дубцова начала распродавать свою брендовую одежду за сотни тысяч рублей

Ирина Дубцова начала продавать свои брендовые вещи стоимостью 371 тысяча рублей

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская певица Ирина Дубцова начала распродавать свою брендовую одежду за сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Так, исполнительница предлагает к покупке 11 предметов гардероба, за которые в общем намерена получить 371,617 тысячи рублей. Среди них — сумка и ботильоны стоимостью 83 и 63 тысячи рублей соответственно.

Помимо этого, Дубцова также продает более дешевые вещи, в том числе туфли за девять тысяч рублей и сапоги за 14 тысяч рублей.

В июле певица Жасмин решила распродать свой гардероб за 5 миллионов рублей. Всего в аккаунте артистки на ресейл-платформе Oskelly представлено 140 предметов гардероба.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине начали менять дислокацию важного вооружения. С чем связана новая тактика ВСУ?

    Индия попросила у России скидку на поставки пшеницы

    Назван способ долго хранить продукты и реже их выбрасывать

    Китайские госбанки начали продавать валюту для спасения юаня

    Брэдли Купер рассказал о борьбе с наркозависимостью

    Росавиация поблагодарила Финляндию и Эстонию за допуск самолетов в свое небо

    Раскрыт самый быстрый способ испортить отношения с ребенком на долгие годы

    В Литве призвали подготовиться к закрытию границы с Белоруссией

    Второй сотрудник движения «Голос» попал под следствие

    Ирина Дубцова начала распродавать свою брендовую одежду за сотни тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости