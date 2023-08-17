Ирина Дубцова начала распродавать свою брендовую одежду за сотни тысяч рублей

Ирина Дубцова начала продавать свои брендовые вещи стоимостью 371 тысяча рублей

Российская певица Ирина Дубцова начала распродавать свою брендовую одежду за сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Так, исполнительница предлагает к покупке 11 предметов гардероба, за которые в общем намерена получить 371,617 тысячи рублей. Среди них — сумка и ботильоны стоимостью 83 и 63 тысячи рублей соответственно.

Помимо этого, Дубцова также продает более дешевые вещи, в том числе туфли за девять тысяч рублей и сапоги за 14 тысяч рублей.

В июле певица Жасмин решила распродать свой гардероб за 5 миллионов рублей. Всего в аккаунте артистки на ресейл-платформе Oskelly представлено 140 предметов гардероба.

