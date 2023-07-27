Певица Жасмин решила распродать свой гардероб на пять миллионов рублей

Жасмин решила продать свои вещи стоимостью более пяти миллионов рублей на ресейл-платформе

Российская певица Жасмин решила распродать свои поношенные вещи стоимостью более пяти миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте онлайн-платформы для ресейла и покупки оригинальных люксовых вещей Oskelly.

Всего в аккаунте артистки на упомянутом сайте представлено 140 предметов гардероба. Среди них на продажу выставлены изделия брендов Dior, Valentino, Hermes, Saint Laurent, Balmain и других. В список вошли платья, блузы, жакеты, туфли, куртки, юбки и брюки. Помимо этого, исполнительница избавляется от кардиганов, маек, вечерних нарядов и сапог.

Общая цена за одежду составила 5,687 миллиона рублей. При этом самым дорогим лотом стала маленькая черная сумка с принтом марки Christian Dior за 260 тысяч рублей. В то же время самую бюджетную цену выбрали для кроссовок на каблуке — семь тысяч рублей.

Кроме того, на некоторые товары начислена скидка. К примеру, за черный кожаный жакет бренда Saint Laurent, ранее оцененный в 160 тысяч рублей, сейчас просят 46,8 тысячи рублей, а платье Dolce&Gabbana, которое было выставлено на продажу за 72 тысячи рублей, теперь стоит 26,6 тысячи рублей.

Ранее Филипп Киркоров решил распродать свои вещи на 15 миллионов рублей. За 80 пар кроссовок знаменитость хотел получить 1,8 миллиона рублей. Помимо этого, на самых дорогих позициях, в том числе пальто и куртках, которые стоили от 87 тысяч до 297 тысяч рублей, в целом звезда планировал заработать 12,9 миллиона рублей.