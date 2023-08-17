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16:46, 17 августа 2023Из жизни

Серийного похитителя пустышек изо рта младенцев объявили в розыск

Полиция в Великобритании занялась поисками серийного похитителя пустышек

Фото: Jessica Hearn / Unsplash

Полиция в британском городе Харлоу, графство Эссекс, объявила в розыск серийного похитителя, который отбирает у младенцев пустышки. Об этом сообщает Sky News.

С 10 февраля по 7 августа было зафиксировано четыре инцидента, когда мужчина подходил к младенцам и отбирал у них изо рта пустышки. В одном из случаев произошло нападение на ребенка.

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Подозреваемого описывают как худощавого белого мужчину в возрасте около 20 лет, со светло-карими глазами и желтыми зубами. Полиция занялась расследованием этих происшествий и опубликовала фотографию разыскиваемого. На снимке, сделанном со спины, виден человек в черной толстовке с капюшоном и черной сумкой с белым логотипом. Лица на фото не видно.

«Это необычные инциденты, и будучи родителем, я понимаю, какое беспокойство они вызывают. Однако хочу заверить жителей Харлоу, что у нас есть следователи, которые занимаются этими происшествиями. Мы будем обеспечивать безопасность. Я призываю вас продолжать вести свои повседневные дела, но быть бдительными», — заявил представитель местной полиции Пол Остин.

Ранее сообщалось, что в американском городе Новый Орлеан, штат Луизиана, арестован мужчина, который нанимал сиделок и притворялся слабоумным, чтобы вынудить женщину поменять ему памперсы. В течение года студентка приезжала к подопечному десять раз.

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    Алиса Дмитриева
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